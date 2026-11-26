Dans un environnement économique volatile conduisant Wankai à se recentrer sur son cœur de métier, les partenaires mettent un terme à leur collaboration





Le financement du projet de Longlaville connait de nouvelles avancées





Clermont-Ferrand (France), le 26 novembre 2026 (18h00 CET). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce aujourd’hui la fin de son partenariat avec Wankai et présente un point d’avancement sur son projet de Longlaville.

Fin du partenariat avec Wankai

En 2026, le partenariat avec Wankai a permis de valider les performances de la technologie Carbios sur des matières premières sourcées localement en Chine et de sécuriser les premières préventes de PET biorecyclé. Wankai a ainsi constaté les performances et la robustesse de la technologie développée par la Société.

Cependant, dans un environnement économique volatile conduisant Wankai à se recentrer sur son cœur de métier, la production de PET vierge, les parties mettent un terme à leur partenariat et à l’exclusivité consentie en Asie.

Aucun transfert de technologie n’a été réalisé dans le cadre de cette collaboration et l’ensemble des savoir-faire, droits de propriété intellectuelle et secrets d’affaires de Carbios demeure pleinement protégé.

La Société intensifie ses échanges avec des leaders du recyclage en Asie afin de concrétiser des accords de licence, portée par l'intérêt croissant du marché pour sa technologie brevetée de recyclage enzymatique, en particulier sur le segment textile-à-textile, en complément du marché du packaging.

Projet d’usine de Longlaville

Le financement du projet de Longlaville a récemment franchi de nouvelles étapes :

Financement en dette senior 1 : les comités de crédit des banques partenaires ont donné leur accord pour couvrir l’intégralité des besoins de financement en dette senior du projet.

: les comités de crédit des banques partenaires ont donné leur accord pour couvrir l’intégralité des besoins de financement en dette senior du projet. Garanties de financement 2 : Bpifrance Assurance Export a confirmé son engagement de garantie de la dette senior au niveau attendu, tandis qu’EIFO s’apprête à engager son processus d’approbation finale de la garantie.

La Société poursuit ses échanges avec des investisseurs en fonds propres afin de finaliser le financement de ce projet

En parallèle, des négociations se poursuivent avec des acteurs du packaging et des textiles pour atteindre le seuil de 70 % de préventes, condition essentielle au redémarrage du projet.

La Société fera un point sur sa stratégie à l’occasion d’un Webcast au premier trimestre 2027.

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Calendrier financier et corporate 2027 :

T1 2027 : Webcast sur les priorités stratégiques

Webcast sur les priorités stratégiques 28 avril 2027 : Publication des Résultats annuels 2026

Publication des Résultats annuels 2026 24 juin 2027 : Assemblée Générale annuelle 2027

Assemblée Générale annuelle 2027 17 septembre 2027 : Publication des Résultats semestriels 2027

À propos de Carbios

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont pris part à un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles. LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques:

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") et disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

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+33 (0)6 87 88 47 26

Simon Dulucq

+33 (0) 6 10 98 55 64

carbios@maarc.fr

1 Accords des banques conditionnés au respect des conditions prévues dans le projet agréé de contrat de financement en dette senior et notamment la sécurisation de 70% des capacités de la future usine par des contrats de préventes.

2 Bpifrance Assurance Export (France) et EIFO (Danemark) accompagnent des projets industriels stratégiques en facilitant leur financement, notamment au travers de mécanismes de garantie partielle de dette bancaire.

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