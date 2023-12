Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: directrice des ressources humaines nommée information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Carbios annonce la nomination de Sophie Balmary en qualité de directrice des ressources humaines et juridique. A ce titre, elle intègre le comité exécutif et reporte à Emmanuel Ladent, le directeur général de la société de biotechnologies.



Sophie Balmary lui apportera son expérience approfondie en ressources humaines acquise dans le secteur industriel. Cette juriste a débuté sa carrière chez Renault en 1995, puis a rejoint Michelin en septembre 2017, en qualité de directrice des relations sociales France.





