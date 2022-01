Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: deux sites présélectionnés pour le projet d'unité information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 12:18









(CercleFinance.com) - Carbios progresse de près de 3% mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé qu'il allait accélérer son développement industriel avec l'implantation d'un site de référence en Europe.



Le spécialiste du recyclage des matières plastiques dit avoir présélectionné deux producteurs de plastique pétrosourcé (PET) d'envergure mondiale en vue d'accueillir cette future unité de production.



Les sites industriels envisagés se trouvent sur le territoire européen, dont l'un en France, précise-t-il dans un communiqué.



Carbios souligne que ses équipes industrielles finalisent les audits comparatifs des sites industriels et que des travaux d'ingénierie ont d'ores et déjà démarré, avec l'objectif d'être finalisés en fin d'année.



La société poursuit par ailleurs ses collaborations avec des industriels de renom tels que Technip Energies et Novozymes.



Dans son communiqué, Carbios se dit conforté par les excellents résultats obtenus sur son démonstrateur industriel de Clermont-Ferrand, qui permettent selon lui de projeter la mise en application à grande échelle de son procédé de recyclage enzymatique.





