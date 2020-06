CARBIOS : dernière étape avant la commercialisation de sa technologie de recyclage du PET

(AOF) - Carbios a démarré de la construction de son usine de démonstration industrielle de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET (polyethylene terephthalate). Le démonstrateur est implanté près de Lyon sur le site de Kem One, dans la Vallée de la Chimie, cœur de l'innovation et de la production industrielle des filières de la chimie, de l'environnement et des cleantech. Carbios est accompagnée et conseillée par TechnipFMC pour l'ingénierie et le suivi de la construction de ce démonstrateur.

L'objectif du démonstrateur est de générer suffisamment de données techniques afin de définir les paramètres clés de chaque étape du procédé à une échelle suffisante permettant de projeter le fonctionnement des futures unités industrielles.

La mise en opération prévue au deuxième trimestre 2021, permettra d'établir les documents d'ingénierie complets du procédé (des déchets aux monomères) pour la construction et la mise en œuvre, par un licencié, de la première unité industrielle (capacité estimée entre 50 et 100 kt par an).

L'unité de démonstration permettra de valider la performance technique, environnementale et économique de la technologie innovante développée par Carbios et de produire des lots de monomères afin de garantir les validations techniques et réglementaires du PET recyclé auprès de nos futurs licenciés.

