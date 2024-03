Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carbios: approbation de la FDA pour Carbios Active information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Carbios annonce que Carbios Active, sa solution enzymatique pour la biodégradation du PLA, est incluse dans l'inventaire des substances en contact avec les aliments (FCS) de la FDA des États-Unis.



Cette solution permettant de créer une nouvelle génération de PLA 100% compostable, même à température ambiante, pourra ainsi être utilisée pour fabriquer des emballages rigides et souples en contact avec des aliments aux États-Unis.



'Les États-Unis sont un marché clé pour la solution de biodégradation de Carbios et nous nous attendons à ce que l'autorisation FCN génère une attraction commerciale significative en Amérique du Nord en 2024', commente son directeur général Emmanuel Ladent.





