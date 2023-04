Carbios annonce 101 millions d'euros de trésorerie et une visibilité au-delà des 12 prochains mois

(AOF) - Carbios annonce qu’au 31 décembre 2022, le montant de sa trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevait à 101 millions d’euros (contre 105 millions d’euros au 31 décembre 2021) « lui permettant de poursuivre ses développements au-delà des 12 prochains mois ». Ce spécialiste du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 70 000 euros contre 126 000 euros au 31 décembre 2021.

" Pour l'avenir ", " nous sommes pleinement engagés avec nos partenaires pour démarrer dès cette année la construction de cette première usine au monde exploitant notre technologie de biorecyclage des plastiques PET " annonce Emmanuel Ladent, Directeur général de Carbios.

Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 12,99 millions d'euros en 2022 contre 8,998 millions d'euros en 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.