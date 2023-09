Carbios: 78 millions de trésorerie, visibilité supérieure à douze mois

(AOF) - Carbios (+1,41% à 26,65 euros) annonce une position de trésorerie de 78 millions d’euros au 30 juin 2023, « n’incluant pas le produit net de l’augmentation de capital de 141 millions d’euros encaissé au second semestre 2023 ». Le spécialiste de « l’industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles », « considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir au-delà des douze prochains mois ».

La perte nette semestrielle atteint 13,66 millions d'euros contre 11,81 millions il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 9 à 20 millions d'euros.

Pascal Bricout, Directeur de la Stratégie et des Finances de Carbios, souligne que le groupe a "réalisé avec succès une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut total d'environ 141 millions d'euros, soit la plus importante levée de fonds sur Euronext Growth depuis 2015 ". " Associé au soutien de l'Etat et de la région Grand-Est via un financement à recevoir de 54 millions d'euros, nous disposons désormais des ressources nécessaires pour construire notre première usine et assurer le déploiement commercial de nos activités à l'international ", ajoute-t-il.

