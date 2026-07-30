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Capricor s'effondre après le vote défavorable d'un comité de la FDA concernant un traitement contre la cardiopathie de Duchenne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un comité de la FDA se prononce par 9 voix contre 3 contre les données relatives à l'efficacité du deramiocel

* Le comité invoque des preuves peu convaincantes quant aux bénéfices cardiaques et des données manquantes

* Les conseillers soulignent également l’incertitude quant à un bénéfice significatif pour les patients

* La FDA devrait se prononcer sur ce traitement d'ici le 22 août

par Christy Santhosh

L'action de Capricor Therapeutics CAPR.O a chuté de près de 60% jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le comité d'experts de la FDA américaine s'est prononcé contre les données d'efficacité de sa thérapie cellulaire destinée à traiter une affection cardiaque liée à la dystrophie musculaire de Duchenne.

Mercredi en fin de journée, le comité a voté à neuf voix contre trois contre le deramiocel, se ralliant ainsi aux préoccupations du personnel de la FDA selon lesquelles la société n’avait pas fourni de preuves suffisantes de l’efficacité du traitement, tout en remettant en question les modifications apportées aux analyses clés après la fin de son essai de phase avancée .

« Compte tenu de la position négative de la FDA concernant cet essai, nous nous attendons à ce qu’elle émette probablement une nouvelle lettre de réponse complète et qu’elle n’approuve pas le deramiocel », a déclaré Edward Tenthoff, analyste chez Piper Sandler.

L’action Capricor a déjà chuté de plus de 66% depuis sa dernière clôture, après que le personnel de la Food and Drug Administrationa fait part de ses inquiétudes concernant le principal candidat-médicament de la société dans ses documents d’information publiés lundi. La société affichait une capitalisation boursière d’environ 380 millions de dollars à la clôture de mercredi.

Les membres du comité qui ont voté contre le deramiocel ont invoqué des preuves peu convaincantes quant aux bénéfices cardiaques, des données manquantes et une incertitude quant à savoir si les mesures de la fonction cardiaque de l’étude reflétaient un bénéfice significatif pour les patients.

Ils ont estimé qu’un essai plus vaste et plus long, avec des critères d’évaluation différents, aurait pu fournir des preuves plus claires quant à la capacité du traitement à préserver la fonction cardiaque.

Kristen Kluska, analyste chez Cantor Fitzgerald , a déclaré que les représentants de la FDA qui animaient la réunion semblaient « extrêmement négatifs tout au long de la discussion et abordaient cette réunion avec la ferme intention de rejeter la demande ».

L’année dernière, la FDA avait refusé d’approuver ce traitement et avait demandé des données supplémentaires après avoir estimé que celui-ci ne répondait pas aux exigences d’efficacité.

Bien que la FDA ne soit pas tenue de suivre les conseils de ses experts externes, elle tient souvent compte de leurs recommandations lors de la prise de décision. L’agence devrait se prononcer sur ce traitement d’ici le 22 août.

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CAPRICOR THERAP
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