Capricor s'effondre après le rejet par la FDA d'un traitement contre la myopathie de Duchenne

** Les actions du développeur de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O chutent de 70,2 % à 2,3 dollars avant l'ouverture du marché

** Vendredi en fin de journée, la FDA a refusé d’approuver la thérapie cellulaire expérimentale de la société destinée au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie héréditaire mortelle qui affaiblit les muscles

** La société avait sollicité l’autorisation de mise sur le marché de son traitement, le deramiocel , afin de préserver la fonction des membres supérieurs chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne

** Ce refus menace le principal actif expérimental de CAPR et assombrit ses perspectives commerciales

** La FDA invoque de graves problèmes d’intégrité des données dans un essai clé, notamment des modifications non autorisées du plan d’analyse et des violations du protocole, affirmant que les résultats n’étaient pas fiables et que le traitement n’avait pas atteint les principaux objectifs de l’étude

** La société conteste cette décision, affirmant que ses données avaient été validées de manière indépendante; la directrice générale, Linda Marban, qualifie ce rejet d’“indéfendable”

** Quatre courtiers sur dix attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, cinq “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian est de 25 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 73,7 % depuis le début de l’année