Capricor envisage des suppressions d'emplois « draconiennes » après le refus de la FDA d'approuver un traitement contre la myopathie de Duchenne

Capricor Therapeutics CAPR.O a perdu la majeure partie de sa valeur boursière et envisage plusieurs centaines de suppressions d’emplois après que la FDA américaine a une nouvelle fois rejeté sa thérapie cellulaire expérimentale destinée à traiter une maladie entraînant une atrophie musculaire et exigé un nouvel essai clinique que la société de biotechnologie, à court de liquidités, affirme ne pas avoir les moyens de mener.

Ces suppressions d’emplois pourraient concerner plusieurs centaines de salariés, a déclaré lundi à Reuters la directrice générale Linda Marbán, ajoutant: « Nous sommes encore en train d’évaluer la situation, mais les mesures seront draconiennes. » Capricor ne compte que 306 salariés à temps plein, a précisé la société.

L’action Capricor, qui avait déjà perdu plus de 90 % cette année, a chuté de 76 % à 1,80 dollar. Cette baisse a fait perdre environ 337 millions de dollars à la capitalisation boursière de Capricor, la ramenant à environ 105 millions de dollars, si les pertes se confirment.

Mme Marbán a déclaré que la FDA avait exigé un nouvel essai clinique, mais que Capricor ne disposait pas des fonds nécessaires pour le mener à bien et ne savait pas si elle pourrait lever les capitaux requis, ce qui oblige la société à envisager une restructuration importante alors qu’elle réfléchit à la suite à donner.

Dans une rare déclaration écrite publiée vendredi, la FDA américaine a signalé de graves lacunes, notamment des modifications non autorisées apportées aux analyses statistiques et des manquements aux procédures, portant un coup dur au programme phare de cette entreprise de biotechnologie et soulevant des questions quant à ses perspectives d’avenir.

Capricor sollicitait l’autorisation de mise sur le marché du deramiocel afin de préserver la fonction des bras et des mains chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une maladie génétique mortelle touchant principalement les garçons et entraînant une atrophie musculaire progressive.

Malgré ce dernier rejet, Mme Marbán a déclaré que la société avait l’intention de faire appel et qu’elle maintenait les données relatives à ce traitement, arguant que les preuves justifiaient son autorisation.

« Nous voulons faire appel de cette décision. Nous pensons qu’elle est erronée », a déclaré Mme Marbán lors d’une interview lundi. « Il n’y a eu aucun problème d’intégrité des données. »

« Nous savons que cela fonctionne, les patients savent que cela fonctionne, les médecins savent que cela fonctionne, et c’est pourquoi nous allons continuer à nous battre pour ce traitement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à faire. »

Capricor prévoit que sa trésorerie de 198,5 millions de dollars au 30 septembre lui permettra de financer ses activités pendant au moins un an.

UNE DÉCISION QUI N’A PAS ÉTÉ PRISE À LA LÉGÈRE, SELON LA FDA

La FDA a déclaré que ces irrégularités avaient compromis l’étude, rendant les résultats sous-jacents « non considérés comme fiables ou interprétables » pour prouver l’efficacité du traitement.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère », a déclaré l’agence, ajoutant que les infractions ne pouvaient pas être résolues.

« Nous avons le sentiment que la FDA avait déjà pratiquement pris sa décision concernant cet examen avant la réunion du comité consultatif et avant d’accepter les nouvelles analyses et les nouveaux ensembles de données », ont déclaré les analystes de Cantor.

La décision de l’agence porte un coup dur aux efforts déployés depuis des mois par Capricor pour sauver sa demande d’autorisation.

La FDA avait initialement rejeté le traitement en juillet dernier pour une affection cardiaque liée à la dystrophie musculaire de Duchenne, invoquant la nécessité de disposer de données supplémentaires.

Plus tôt cette année, un comité consultatif de la FDA s’était prononcé par neuf voix contre trois contre l’efficacité du traitement pour la cardiopathie liée à la dystrophie musculaire de Duchenne. L’entreprise avait alors réorienté sa stratégie pour se concentrer exclusivement sur la préservation des fonctions des bras et des mains.