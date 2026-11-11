Capri recule après avoir nommé un nouveau directeur général

** L'action de Capri Holdings CPRI.N recule de 1,5 % à 21,40 dollars en pré-ouverture
** La société mère de Michael Kors annonce que John Idol, figure emblématique de l'entreprise, va prendre sa retraite en tant que directeur général de , poste qu'il occupait depuis 2003
** Justin Boxford est nommé pour succéder à Idol, à compter du 4 janvier
** M. Boxford a occupé divers postes chez Estée Lauder EL.N pendant 23 ans
** Sept des seize sociétés de courtage attribuent à CPRI la recommandation « acheter » ou mieux, et neuf « conserver »; le cours-cible médian est de 22 dollars – LSEG
** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 10,9 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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