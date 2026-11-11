Capri recule après avoir nommé un nouveau directeur général

** L'action de Capri Holdings CPRI.N recule de 1,5 % à 21,40 dollars en pré-ouverture

** La société mère de Michael Kors annonce que John Idol, figure emblématique de l'entreprise, va prendre sa retraite en tant que directeur général de , poste qu'il occupait depuis 2003

** Justin Boxford est nommé pour succéder à Idol, à compter du 4 janvier

** M. Boxford a occupé divers postes chez Estée Lauder EL.N pendant 23 ans

** Sept des seize sociétés de courtage attribuent à CPRI la recommandation « acheter » ou mieux, et neuf « conserver »; le cours-cible médian est de 22 dollars – LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 10,9 % depuis le début de l’année