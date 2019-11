CAPRI pénalisé par Hong Kong

(AOF) - Capri, propriétaire des marques Michael Kors, Jimmy Choo et Versace, a dévoilé un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes en raison notamment des troubles à Hong Kong. Au deuxième trimestre clos le 28 septembre, le groupe a réalisé un bénéfice net en baisse de 47% à 73 millions de dollars, ou 47 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,16 dollar contre un consensus de 1,25 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 15,1% à 1,442 milliard, soit globalement en ligne avec les prévisions de Wall Street.

Pour le trimestre en cours, le groupe de mode table sur un BPA compris entre 1,55 et 1,6 dollar et sur un chiffre d'affaires de 1,53 milliard. Les analystes visent un BPA de 1,56 dollar et sur un chiffre d'affaires de 1,6 milliard.