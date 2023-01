Capri nomme Cedric Wilmotte au poste de directeur général de Michael Kors

(AOF) - Le groupe de luxe américain Capri Holdings a nommé lundi le nouveau directeur général de sa marque Michael Kors : Cédric Wilmotte. Il a récemment occupé le poste de directeur général par intérim de Versace de janvier à septembre 2022 et est actuellement directeur de l'exploitation de Versace. Avant son passage chez Versace, M. Wilmotte a dirigé la société Michael Kors EMEA depuis sa création en 2008 jusqu'en 2021. Pendant son mandat de président de Michael Kors EMEA, M. Wilmotte a été responsable de la croissance significative de Michael Kors dans la région.

Avant de rejoindre Michael Kors, M. Wilmotte a occupé des postes de direction chez Marc Jacobs à Paris de 2004 à 2008 et chez Donna Karan à New York, Londres et Milan de 1998 à 2004.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.