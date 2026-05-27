Capri, la société mère de Michael Kors, prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de contexte et de détails aux paragraphes 3 et 4)

Capri Holdings CRPI.N a annoncé mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, la société misant sur sa stratégie de redressement axée sur la relance de Michael Kors pour compenserla baisse de la demande.

L'action de la société new-yorkaise a progressé de 1% en pré-ouverture. Le titre a perdu 24% de sa valeur depuis le début de l'année.

La société vend ses sacs et ses chaussures au prix fort tout en misant sur l'innovation pour attirer une clientèle plus large, en particulier les acheteurs plus aisés, qui continuent de dépenser pour des articles de luxe.

Elle prévoit de récupérer tous les droits de douane payés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act au 28 mars et a comptabilisé un remboursement de 65 millions de dollars à recevoir, a-t-elle indiqué.

Elle prévoit un bénéfice par action d'environ 2,15 dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision des analystes de 1,83 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.