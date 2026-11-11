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Capri Holdings recrute un ex-Estée Lauder au poste de directeur général
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 14:10

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Capri Holdings, le propriétaire des marques Michael Kors et Jimmy Choo, a annoncé mercredi avoir recruté Justin Boxford, un ancien cadre dirigeant d'Estée Lauder, au poste de directeur général, avec une prise de fonction programmée le 4 janvier prochain.

Le groupe de luxe, basé à Londres mais qui cote à la Bourse de New York, fait valoir que Justin Boxford, également passé chez LVMH, Unilever et L'Oréal, affiche plus de 30 années d'expérience dans le secteur.

Chez Estée Lauder, où il était jusqu'à récemment en charge des marques de beauté de luxe, il s'occupait notamment des parfums Michael Kors.

Son profil LinkedIn indique qu'il est de nationalité britannique.

Il succédera à John D. Idol, l'actuel PDG qui ne conservera plus que la présidence du conseil d'administration du groupe début 2027 après plus de 20 ans passés à la tête de l'entreprise.

Le titre Capri Holdings, qui accuse un repli de presque 11% cette année, était attendu en baisse de 0,7% mercredi à l'ouverture de Wall Street dans le sillage de cette nomination.

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