Capri Holdings nomme Justin Boxford, cadre de longue date chez Estée Lauder, au poste de directeur général

Capri CPRI.N a nommé mercredi Justin Boxford, un vétéran d’Estée Lauder, au poste de directeur général. Il succède ainsi à John Idol, en poste depuis longtemps, alors que le groupe de mode tente de ramener les clients vers ses sacs à main et accessoires haut de gamme.

Justin Boxford, qui a passé plus de deux décennies chez Estée Lauder EL.N , prendra ses fonctions le 4 janvier 2027. Il occupait jusqu’à présent le poste de président mondial des marques de beauté de luxe de la société de cosmétiques.

La demande a été inégale pour Capri, car les consommateurs, confrontés au coût élevé de la vie aux États-Unis, se montrent plus sélectifs dans l’achat de produits de luxe abordables tels que ses sacs à main Michael Kors, tandis que l’incertitude géopolitique pèse sur les dépenses sur des marchés internationaux clés.

Depuis l'introduction en bourse de Capri en décembre 2011, ses actions ont enregistré un rendement total pour les actionnaires négatif de 34%.

David Swartz, analyste actions senior chez Morningstar, a salué ce changement à la tête de l’entreprise, estimant que Capri se trouvait en meilleure posture qu’il y a deux ans, une grande partie du difficile travail de restructuration étant achevée ou en cours.

“Capri a connu des années difficiles, et je pense que la nomination d’un nouveau directeur général est une initiative positive”, a déclaré David Swartz.

“L’expérience de Justin Boxford en Asie pourrait apporter à Capri des perspectives utiles alors que la société cherche à dynamiser ses ventes dans la région”, a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

L’Asie a contribué à près de 13% du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de l’exercice 2026.

Le mois dernier, l’entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, tablant sur le fait que de nouvelles collections et une intensification des efforts marketing permettront de relancer la croissance des ventes.

John Idol dirige Capri depuis décembre 2003 — période durant laquelle l’entreprise a racheté Jimmy Choo il y a près d’une décennie, puis acquis et finalement revendu Versace l’année dernière pour 1,4 milliard de dollars. Il a également supervisé une tentative de fusion avortée d’un montant de 8,5 milliards de dollars avec Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, en 2024.

En 2021, Capri avait annoncé que Joshua Schulman, un cadre de l’entreprise, succéderait à Idol en septembre 2022, mais celui-ci a quitté l’entreprise en mars 2022.

L'action Capri a reculé de 3% en début de séance.