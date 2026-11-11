Capri Holdings nomme Justin Boxford, cadre de longue date chez Estée Lauder, au poste de directeur général

Capri CPRI.N , la société mère de Michael Kors, a nommé mercredi Justin Boxford au poste de directeur général en remplacement de John Idol, un pilier de l’entreprise, à compter du 4 janvier.

M. Boxford rejoint Capri après avoir passé près de 23 ans au sein d' chez Estée Lauder , où il a occupé divers postes, notamment celui de vice-président senior chargé des marques Estée Lauder EL.N et Tom Ford Beauty hors Amérique du Nord.

M. Boxford occupait jusqu’à récemment le poste de président mondial des marques de beauté de luxe d’Estée Lauder.

Ce changement à la tête de l’entreprise intervient alors que Capri s’efforce de relancer la demande chez Michael Kors en réaménageant ses boutiques et en investissant dans de nouveaux produits, alors que les consommateurs, lassés par l’inflation, se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires.

Le propriétaire de Jimmy Choo a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices le mois dernier, anticipant un retour à la croissance des ventes , soutenu par de nouvelles collections et une intensification des efforts marketing.

M. Idol, qui dirigeait l’entreprise depuis décembre 2003, a supervisé l’acquisition de Jimmy Choo il y a près d’une décennie, ainsi que le rachat puis la cession, pour 1,4 milliard de dollars, de Versace l’année dernière.

Il était également directeur général de Capri lors de la tentative de fusion avortée, d’un montant de 8,5 milliards de dollars, avec Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, en 2024.

L'action Capri a légèrement reculé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.