Capri Holdings : les ventes dépassent les attentes

(AOF) - Capri Holdings a dévoilé des ventes supérieures aux attentes au quatrième trimestre et relevé ses prévisions annuelles. Au troisième trimestre de son exercice fiscal, le bénéfice net du propriétaire de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors a réalisé un bénéfice net 2,22 dollars par action, contre un consensus de 1,69 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 24% à 1,6 milliard. Les analystes tablaient sur 1,47 milliard. Les ventes de Versace ont atteint 251 millions, celles de Jimmy Choo, 178 millions et celles de Michael Kors, 1,18 milliard.

Pour son exercice clos fin mars, le groupe table sur un chiffre d'affaires d'environ 5,56 milliards, contre 5,4 milliards auparavant. Wall Street escompte 5,41 milliards.

Pour 2023, Capri table sur 6,1 milliards, un chiffre conforme au consensus.

Pour le quatrième trimestre en cours, le groupe vise environ 1,4 milliard, contre un consensus de 1,39 milliard.

