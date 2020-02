CAPRI HOLDINGS bat le consensus mais affiche sa prudence face au coronavirus

(AOF) - Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais révisé à la baisse ses prévisions annuelles en raison du coronavirus. Le groupe de luxe a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 210 millions de dollars, ou 1,38 dollar par action, contre 200 millions, ou 1,33 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,66 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 1,59 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 1,57 milliard. Wall Street visait 1,54 milliard.

Le groupe, qui détient également Jimmy Choo, a indiqué le coronavirus avait un impact significatif sur son activité en Chine. Dans ce cadre, il prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel de 5,65 milliard et un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 4,45 et 4,5 dollars.

Le consensus FactSet est de 5,78 milliards pour les ventes et de 4,87 dollars pour le BPA.

