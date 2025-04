Capri, Constellation Brands, Spirit Airlines... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Capri

Capri Holdings, groupe international de mode et de luxe, a annoncé la conclusion d'un accord définitif en vue de la cession de Versace à Prada pour 1,375 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des autorisations réglementaires. La vente de Versace devrait renforcer le bilan de Capri Holdings, lui permettre d'accélérer ses investissements stratégiques dans Michael Kors, et augmenter la valeur actionnariale.

Carmax

Carmax est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le distributeur américain de véhicules d'occasion affiche un bénéfice par action diluée de 0,58 dollar, en hausse de 81% sur un an mais inférieur de 11% aux attentes du marché. Le groupe signale une dépréciation de 12 millions de dollars. Carmax a vendu 301 811 véhicules au quatrième trimestre, un chiffre en hausse de 4,9% sur un an. A 6,0 milliards de dollars, le revenu net progresse de 6,7% sur un an.

Constellation Brands

Sur l'exercice 2024-2025, les ventes de Constellation Brands ont augmenté de 2% à 10,20 milliards de dollars, malgré un contexte de demande plus faible. L'entreprise a généré un bénéfice par action en comparable en hausse de 11% à 13,78 dollars et un profit opérationnel en croissance de 7% à 3,47 milliards de dollars. Le groupe spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a génère un flux de trésorerie disponible de 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 28%.

Spirit Airlines

Safran Landing Systems et Spirit Airlines ont renouvelé leur accord à long-terme portant sur la fourniture et la maintenance des roues et freins carbone de la flotte d’Airbus A320 de l’opérateur américain. Ce contrat couvre les Airbus A320ceo et A320neo actuellement en service ainsi que ceux à venir. La fabrication des freins sera assurée par l'usine de Safran Landing Systems à Walton (Kentucky), qui compte 400 collaborateurs hautement qualifiés.