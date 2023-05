Capri accuse de fortes pertes trimestrielles

(AOF) - Au quatrième trimestre fiscal 2023, les revenus totaux de Capri s'élèvent à 1,33 milliard de dollars en diminution de 10,5 % par rapport à l'année dernière. Sur cette période, le groupe de luxe américain a signalé une perte d'exploitation de 40 millions de dollars et une marge d'exploitation de 3%, contre un bénéfice d'exploitation de 119 millions de dollars et une marge d'exploitation de 8% l'année précédente. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est élevée à 34 millions de dollars, soit une perte par action de 28 cents.

L'année dernière, à la même période, Capri avait dégagé un bénéfice net de 81 millions de dollars, soit 54 cents par action.

Pour l'année 2024, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards de dollars et une marge opérationnelle d'environ 16,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.