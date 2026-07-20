Capital One obtient gain de cause dans un procès où on lui reprochait d'appliquer des taux d'intérêt excessifs sur ses cartes de crédit

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Lundi, un juge fédéral du Maryland a rejeté une action collective visant à accuser Capital One

COF.N d’imposer des taux d’intérêt excessifs à ses clients titulaires de cartes de crédit.

Le juge fédéral Theodore Chuang a rejeté les arguments de Lynn Strange, qui affirmait que la loi fédérale interdisait à Capital One d'appliquer un taux d'intérêt annuel supérieur au plafond de 6 % autorisé dans son État d'origine, la Virginie.