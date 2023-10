Capital-investissement: une activité "toujours soutenue" en France au 1er semestre (France Invest)

(AOF) - « Des investissements toujours soutenus dans les start-up, PME et ETI, en particulier dans les territoires, et des levées qui reviennent à leurs niveaux d'avant Covid ». C’est ce que reflète l'étude d'activité de France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Grant Thornton sur le marché du capital-investissement français au premier semestre 2023, à laquelle 318 sociétés de gestion ont participé (soit un taux de couverture de 90 %).

1 398 entreprises et projets d'infrastructure ont bénéficié de 13,1 milliards d'euros d'investissement au 1er semestre 2023, des montants en retrait - en rapport avec le ralentissement constaté sur le segment des opérations de plus de 50 millions d'euros . Le marché reste néanmoins actif sur cette période en nombre d'opérations, avec un renforcement de l'activité dans les régions (hors Île-de-France) : investissements en hausse de 25 % en montants et 4 % en nombre en régions par rapport aux moyennes historiques.

12,5 milliards d'euros ont été collectés auprès des souscripteurs : les levées atteignent les moyennes de long terme, mais sont en recul par rapport aux deux dernières années du fait notamment de l'absence de levées de grande taille.

" Malgré des indicateurs en retrait, l'activité de notre industrie, pour ce premier semestre, est restée soutenue dans un contexte macroéconomique plus complexe ", commente Bertrand Rambaud, président de France Invest. " Après deux années de rattrapage et de dynamique historiquement intenses, les indicateurs d'activité retrouvent des niveaux d'avant Covid".

Pour lui "les souscriptions, en baisse par rapport à la période récente, sont plus longues à se concrétiser mais se poursuivent, dans un environnement international de liquidité plus contraint. Les plus grosses levées de fonds sont les plus affectées par ces évolutions, les autres demeurant dynamiques. On peut toutefois se réjouir de relever que les investissements, dont le nombre est resté très élevé, notamment en régions, témoignent de l'activité de nos adhérents pour accompagner toujours plus de start-up, PME et ETI dans leurs projets de croissance et de transformation et jouer ainsi leur rôle de renforcer durablement l'économie. "