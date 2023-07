Capital-investissement: des performances "robustes" à fin 2022 (France Invest)

" Après une année 2021 de fort rebond à la sortie de la crise sanitaire, l'année 2022 marque une forme de retour à la moyenne " précise Bertrand Rambaud, président de France Invest, pour qui " la légère baisse des rendements observée cette année s'explique par un repli du secteur de la tech, un environnement économique plus incertain et des tensions inflationnistes ".

(AOF) - La performance nette des acteurs français du capital-investissement apparaît « robuste » à fin 2022 avec 14,2% nets par an sur 10 ans, malgré « un léger retrait sur l’année ». C’est ce qu’affirme France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance), qui « regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France » sur la base de son étude annuelle réalisée avec le cabinet EY. Les performances sur trois ans ressortent à 15,2% net par an contre 19,5% à fin 2021, « année de fort rebond ».

