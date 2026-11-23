(Zonebourse.com) - Dans les dix prochaines années, près de 500 000 entreprises devront être transmises en France. Face à cet enjeu, ESFIN Gestion, le Mouvement des Scop et des Scic, le Crédit Coopératif, la Banque des Territoires, Upcoop et l'ORCAB annoncent la création du Fonds "Relève & Continuité" pour soutenir la reprise d'entreprises par leurs salariés.

Stratégie d'investissement

Le Fonds "Relève & Continuité", investira exclusivement dans des entreprises françaises, dans tous les secteurs d'activité compatibles avec sa politique d'investissement.

Classé Article 8 (règlement SFDR), le fonds adopte une démarche d'impact exigeante articulée autour de trois priorités clés : la sauvegarde de l'emploi, la promotion de l'actionnariat salarié et le maintien durable des compétences sur les territoires. Il cible exclusivement des entreprises françaises, quel que soit leur secteur d'activité.

Doté de plus de 27 millions d'euros à l'issue d'une première levée, ce fonds interviendra à travers deux axes stratégiques :

- les transmissions sous forme coopérative (Scop ou Scic) : les salariés acquièrent la majorité du capital et de la gouvernance selon le principe démocratique "une personne, une voix" ;

- les transmissions d'entreprises de droit classique : elles intègrent une part significative d'actionnariat salarié tout en conservant leur cadre juridique d'origine

Les salariés sont souvent les mieux placés pour assurer la continuité de l'entreprise et préparer son avenir.

Le fonds "Relève & Continuité" a ainsi vocation à accompagner des opérations dans lesquelles les salariés deviennent les acteurs de leur propre avenir économique, en prenant une place majoritaire dans les Scop ou une place significative dans les entreprises de droit classique.

Egalement, il souhaite apporter les ressources financières nécessaires pour structurer des opérations de reprise robustes. Ce soutien financier permet de lever les freins habituels à la transmission salariale.

Ce fonds est le fruit d'une co-construction et réunit des acteurs complémentaires engagés de longue date au service des entreprises, des salariés et des territoires :

- ESFIN Gestion apporte plus de 40 ans de savoir-faire dans le financement de l'économie sociale et solidaire (ESS) et plus largement des entreprises à impact ;

- La Confédération générale des Scop et des Scic et son réseau territorial disposent d'une expertise approfondie des projets de création, de développement et de transmission d'entreprises en société coopérative ;

- La Banque des Territoires, le Crédit Coopératif, Upcoop et l'ORCAB apportent leurs expertises sectorielles, leurs réseaux et leur connaissance des enjeux économiques et territoriaux auxquels le fonds entend répondre.

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