Capital Dynamics nomme Andrea Mazzaferro Responsable des activités primaires en Europe

(AOF) - Capital Dynamics, une société de gestion privée indépendante d'envergure mondiale, a annoncé la nomination d'Andrea Mazzaferro au poste de responsable des activités du marché primaire en Europe. Andrea Mazzaferro prend la relève de Mark Drugan qui prend sa retraite après 34 ans de service chez Capital Dynamics. En tant que responsable de la stratégie primaire pour l'Europe, Andrea Mazzaferro dirigera les investissements dans les fonds mid-cap européens LBO, retournement et Growth. Il travaillera aux côtés de Helen Lais (États-Unis) et Manjia Guan (Asie).

