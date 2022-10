Capital Dynamics : closing final du fonds Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure IX

(AOF) - Capital Dynamics a annoncé le closing final du fonds Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure IX, à 520 millions d’euros, soit 75% au-dessus de l’objectif. " Plus de soixante-dix investisseurs existants et nouveaux ont engagé des capitaux dans ce fonds consacré aux énergies renouvelables ", précise le gestionnaire d’actifs international et indépendant spécialisé dans le private equity. Le fonds investit dans des projets d'énergies renouvelables non subventionnés à travers l'Europe.

Le fonds a déjà investi dans un portefeuille de onze actifs répartis sur neuf projets. Quatre de ces actifs prêts à être construits ont été construits et sont maintenant opérationnels, fournissant des distributions aux investisseurs du Fonds. Une fois que les autres actifs seront opérationnels, ils seront en mesure de fournir des flux de trésorerie stables dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme conclus avec des entreprises et des services publics solvables.

CEI IX est qualifié de "produit vert foncé" au sens de l'article 9 de la classification SFDR, l'investissement durable étant l'un des principaux objectifs du produit. Tous les investissements au sein du fonds utilisent également la carte de score R-Eye exclusive de la société pour mesurer l'ESG tout au long du cycle de vie.