Capgemini: vers une reconduction du directeur général

(CercleFinance.com) - Capgemini indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 16 mai le renouvellement du mandat d'administrateur d'Aiman Ezzat pour quatre ans et a exprimé son intention de le confirmer ensuite dans ses fonctions de directeur général.



Le conseil d'administration a également décidé de proposer le renouvellement des mandats de Siân Herbert-Jones et Belen Moscoso del Prado en tant qu'administratrices indépendantes pour une durée de quatre ans.



Dans l'hypothèse de l'approbation de ces résolutions, le conseil d'administration serait composé de 15 administrateurs, dont 83% d'administrateurs d'indépendants, 40% ayant des profils internationaux et 42% de femmes.





