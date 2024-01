Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: vers le début des activités commerciales de Bleu information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - CapgeminietOrangeannoncent aujourd'hui queBleu, leur société commune, va débuter ses activités commerciales avec notamment une future plateforme de ' cloud de confiance ' et des premiers services disponibles à partir de fin 2024.



Bleu vise l'obtention de la qualification 'SecNumCloud 3.2' en 2025 pour ses services, une qualification qu'il est nécessaire d'obtenir pour un 'cloud de confiance'conforme à la doctrine de l'Etat français sur le cloud.



Cette offre unique sur le marché français - s'appuyant sur une technologie spécifique développée par Microsoft - permettra aux clients d'accélérer leurs ambitions de transformation numérique en exploitant toute la puissance des services Microsoft 365 et Microsoft Azure.



La plateforme cloud de Bleu sera lancée sur un ensemble de centres de données distribués géographiquement en France et répondant aux très hautes exigences nécessaires en matière de résilience et de disponibilité.



'Bleu apporte une combinaison unique d'avantages en termes de sécurité et d'offre de services, en mettant notamment à disposition la plus large palette d'innovations technologiques, permettant aux organismes publics et privés d'accélérer dans leurs ambitions de transformation numérique dans les prochaines années', a commenté Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.





