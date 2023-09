Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: vers l'acquisition de la division FCC d'Exiger information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la division Financial Crime Compliance (FCC) d'Exiger, un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la criminalité financière, opération qui devrait être clôturée dans les prochains mois.



'Cette acquisition va renforcer les offres de services du groupe en matière de gestion des risques, de conformité réglementaire et de lutte contre la criminalité financière', explique le groupe français de services informatiques.



La division FCC d'Exiger, fondée en 2013, offre une couverture mondiale, avec des équipes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Son portefeuille de clients inclut de grands acteurs dans la banque, des marchés de capitaux et des fintechs.





