Capgemini : vers l'acquisition d'une entreprise scandinave

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce soir la signature d'un accord pour l'acquisition d'Advectas, un spécialiste de la Business Intelligence et de la science des données en Scandinavie. 'En rejoignant la ligne d'activités mondiale Insights & Data de Capgemini, l'équipe Advectas, forte de plus de 200 personnes, contribuera à répondre à la demande croissante des clients du Groupe en services de Business Intelligence et d'analyse de données dans la région', explique Capgemini. Le montant de l'acquisition n'a pas été précisé. Celle-ci devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.04%