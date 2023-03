Capgemini: va réduire les émissions de CO2 d'Eneco information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 09:04

(CercleFinance.com) - Capgemini et Eneco ont annoncé leur engagement à réduire les émissions de CO2 d'Eneco d'une mégatonne grâce à des initiatives conjointes sur les niveaux 1, 2 et 3 d'ici 2030.



Eneco est un groupe européen d'entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'innovation, du négoce et de la fourniture d'énergie.



Le contrat de 10 ans signé entre Capgemini et Eneco permet d'accélérer la transition d'Eneco vers une énergie durable et réaliser son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2035.



Les deux entreprises examineront l'impact de l'ingénierie, des données, de l'Intelligence Artificielle (IA), des technologies et plateformes digitales, sur la réduction des émissions de CO2. Cette démarche devrait contribuer à hauteur d'environ 17% à l'objectif de réduction des émissions de carbone d'Eneco à l'horizon 2030.





' Capgemini s'est fixé des objectifs clairs et mesurables pour accélérer sa trajectoire vers le 'zéro émission nette' et s'est engagé à aider ses clients à atteindre leurs propres objectifs grâce à des partenariats stratégiques sur le long terme visant à limiter leur impact environnemental, ' déclare Cyril Garcia, responsable mondial des offres ' Sustainability ' et de la Responsabilité Sociale et Environnementale de Capgemini, Membre du Comité de Direction générale du Groupe.