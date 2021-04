Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : une nouvelle marque pour l'ingénierie et R&D Cercle Finance • 08/04/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi qu'il allait rassembler ses activités en matière d'ingénierie et de recherche et développement au sein d'une nouvelle marque, considérant que la R&D est devenue le nouveau 'champ de bataille' des entreprises. Le nouvel ensemble, baptisé 'Capgemini Engineering', regroupera les services du groupe de conseil dans trois domaines clés, à savoir l'ingénierie des produits et systèmes, le digital et les logiciels, ainsi que les opérations industrielles. Cette 'ligne d'activité mondiale' (global business line) aura pour mission d'accompagner les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique, explique la SSII. La filiale comptera 52.000 ingénieurs et scientifiques et s'appuiera notamment sur l'expertise d'Altran, un an après son intégration par le groupe. Parmi les clients du nouvel ensemble se trouve Hyperloop TT, une entreprise qui développe actuellement un système de transport disruptif à grande vitesse basé sur la propulsion électromagnétique, souligne Capgemini.

