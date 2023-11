Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: un nouveau projet dans les cellules de batteries information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau 'cluster' destiné à accélérer l'innovation européenne dans la production de cellules de batteries pour véhicules électriques.



Le spécialiste de la transition numérique dit avoir conclu un accord en ce sens avec PEM Motion, l'institut Fraunhofer pour la recherche sur les batteries électriques (FFB) et l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle.



Les partenaires expliquent vouloir tirer parti de technologies comme l'IA afin de mettre en place des outils 'différenciateurs' et de stimuler l'innovation dans le domaine.



L'objectif est de réduire de moitié le temps nécessaire au développement d'une cellule de batterie - de sa conception et de son prototypage jusqu'à son industrialisation - en le ramenant à un ou deux ans, contre 3-4 ans aujourd'hui.





