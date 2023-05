Capgemini: un laboratoire de recherche sur la 6G en Inde information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 09:16

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé aujourd'hui le lancement d'un laboratoire de recherche sur la 6G à Gurugram, en Inde.



Ce laboratoire construira des bancs d'essai et des simulateurs avancés pour explorer les cas d'utilisation des réseaux sans fil de nouvelle génération, l'idéation de la 6G et la création de solutions d'économie d'énergie.



'Ce laboratoire nous permettra de prototyper, de simuler et de tester des solutions, en exploitant les technologies de connectivité et de silicium de nouvelle génération, ainsi que l'IA avancée pour relever les défis de la communication sans fil présentés par la 6G', a déclaré Shamik Mishra, directeur de la technologie et de l'innovation chez Capgemini.



Le centre est destiné à soutenir l'ensemble de l'industrie en offrant une infrastructure de calcul à haute performance, en créant des simulations complètes pour analyser les performances des capacités émergentes de la 6G et en apportant de nouvelles idées de cas d'utilisation qui peuvent être construites, testées et transformées en actifs.