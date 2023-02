Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: un analyste relève ses prévisions de croissance information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats, Oddo relève ses prévisions de croissance organique 2023 à 5,6% (contre 4,4%) et de Marge Op à 13.2% (contre 13.1%), vers le haut de fourchette de la guidance du groupe.



Oddo indique que Capgemini a publié hier matin un chiffre d'affaires au 4ème trimestre de 5754 ME, 2% supérieur aux attentes. ' La croissance organique ressort à +12.8% y/y supérieure aux attentes (Consensus : +10.8% ; Oddo BHF : +12.8%e) '.



L'analyste souligne que seule l'Amérique du Nord affiche une performance inférieure à ses attentes (12.3% à cc contre 14.0% à cc pour Oddo), en raison du secteur Tech.



Pour l'année 2022, le résultat opérationnel non-IFRS ressort à 2867 ME, en ligne avec les attentes, impliquant une marge de 13.0% en hausse de 10 pb (Oddo BHF et Consensus: 13.0%e).



L'objectif de court ressort en hausse à 226 E (contre 218 E). Oddo réitère son opinion surperformance sur la valeur, motivée par une valorisation faible.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.18%