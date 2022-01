Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : teste 194,5E, renoue avec les 200E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - CapGemini est revenu tester au point près son support ascendant oblique moyen terme qui gravite vers 194,4/194,5E et renoue dans la foulée avec les 200E (et 203E au plus haut).

Le tendance haussière est préservée mais si le cours restait bloqué sous l'ex-plancher des 200E du 6/12, cela signifie que le prochain coup de boutoir à la baisse validerait un double-top sous 219E (les 19/11/2021 et 04/01/2022) et déboucherait sur le comblement du 'gap' des 190,4E du 27/10/2021, voir la zone des 182,5E.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.91%