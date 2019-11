CAPGEMINI : succès du sixième plan d'actionnariat salarié

Ce nouveau plan "ESOP" (Employee Share Ownership Plan) contribuera à maintenir l'actionnariat salarié à plus de 5 % du capital.

(AOF) - Capgemini annonce aujourd'hui que son sixième plan d'actionnariat salarié, portant sur 2,75 millions d'actions, soit environ 1,6 % du capital existant, a été largement sursouscrit. Il affiche un taux de souscription supérieur à 160 %. Plus de 33 700 salariés répartis dans les 25 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16 % des effectifs éligibles du groupe de conseil et de services informatiques.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.