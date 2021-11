Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : succès du nouveau plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui que son huitième plan d'actionnariat salarié a rencontré 'un fort succès' avec un montant souscrit de 589 millions d'euros. Ce huitième plan ' ESOP ' (Employee Share Ownership Plan), a été souscrit par plus de 49 000 salariés répartis dans les 29 pays participants. 'Cette augmentation de capital, qui permet d'associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe, représente 2,1% du capital social du Groupe et portera ainsi l'actionnariat salarié de Capgemini aux environs de 9%', précise Capgemini. Un peu plus de 3,6 millions de nouvelles actions ont été souscrites à un prix unitaire de 163,36 euros, soit 87,5% du prix de référence. L'augmentation de capital correspondante devrait être effective le 16 décembre 2021.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.97%