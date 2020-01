Capgemini : succès de son offre d'achat sur Altran

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'offre publique d'achat, Capgemini détient 53,57% du capital d'Altran et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran. Le règlement et la livraison de l'offre publique d'achat auront lieu le 4 février 2020. Le titre Altran progresse de près de 1,2% à la Bourse de Paris.

Capgemini dépassera ainsi le seuil d'acceptation fixé à 50,1% du capital social et des droits de vote d'Altran (sur une base entièrement diluée).

Paul Hermelin, président-directeur général du groupe Capgemini, et Aiman Ezzat, qui deviendra directeur général du groupe Capgemini à compter de l'assemblée générale de mai 2020, ont déclaré : ' Nous sommes heureux de constater que le marché a soutenu cette transaction. Ensemble, Capgemini et Altran offriront une combinaison unique d'expertise et deviendront un leader mondial de 'l'industrie intelligente'. Nous sommes confiants dans les dernières étapes de notre achèvement et regardons résolument vers l'avenir. '

Dominique Cerutti, Président-Directeur Général du Groupe Altran, a ajouté: ' Nous sommes ravis du succès de l'offre et du fait que la majorité des actionnaires d'Altran ont choisi d'apporter leurs actions. Cette nouvelle étape de l'histoire d'Altran témoigne de la solide transformation de notre Groupe. Il reflète également la qualité et l'unicité de notre expertise et de nos modèles de services différenciés '.

Berenberg a initié la couverture du titre Capgemini avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 140 euros.

Dans une note consacrée au secteur de l'informatique, le courtier allemand explique que la vague de transformation numérique qui déferle actuellement dans le monde de l'entreprise fait des fortunes diverses chez les prestataires de services.

Le groupe de conseil français figure néanmoins parmi les gagnants de cette nouvelle donne, assure Berenberg.

'Nous nous attendons à ce que des sociétés telles qu'Accenture et Capgemini, qui bénéficient d'une exposition relativement forte au numérique en termes de chiffre d'affaires, surperforment le secteur compte tenu de la plus grande fidélité de leurs clients, de leurs marges bénéficiaires qui s'améliorent et de la pérennité de leur croissance élevée', explique le broker.

UBS a insisté lui aussi sur la complémentarité des métiers de Capgemini avec ceux d'Altran. Spécialiste de l'ingénierie et des services de recherche & développement externalisée, Altran emploie près de 50.000 personnes, 'dont 17.500 dans des pays à bas coûts', quand chez Capgemini, ces activités ne mobilisent pour l'heure que 6.000 salariés environ. La palette de services offerte par le nouveau groupe va donc s'étendre sensiblement.

' Ainsi dans ce scénario devrait s'ensuivre une négociation à plus long-terme pour que Capgemini puisse fusionner Altran avec ses propres activités et ainsi générer les synergies annoncées au marché ' rajoute Oddo.