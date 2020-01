CAPGEMINI : succès de l'offre de rachat d'ALTRAN

(AOF) - Capgemini détient 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran Technologies, a annoncé l'AMF. Le groupe de services informatiques et de conseil avait conditionné son offre à l'obtention de 50% du capital du groupe de services d'ingénierie et de R&D. Le 14 janvier, Capgemini avait relevé le prix proposé de 3,6% à 14,5 euros par action Altran.