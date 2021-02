CAPGEMINI signe un partenariat mondial avec OVHcloud

(AOF) - Capgemini et OVHcloud ont signé un partenariat mondial destiné à répondre aux besoins de transformation cloud des organisations publiques et privées. Cette alliance conjugue la puissance et l'innovation des solutions cloud de dernière génération d'OVHcloud avec la solide expérience de Capgemini en matière de protection des données, de sécurité, d'intelligence artificielle et d'analyse de données, de solutions applicatives, de " services managés " et de développement natif dans le cloud, s'est félicité le groupe français.

L'expertise combinée des deux acteurs permettra aux organisations de créer leur infrastructure cloud avec les plus hauts standards de sécurité internationaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.