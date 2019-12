Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : signe un contrat avec TIM Brasil Cercle Finance • 12/12/2019 à 18:00









(CercleFinance.com) - Capgemini a signé un contrat avec l'opérateur de télécommunications TIM Brasil, la filiale brésilienne de Telecom Italia. Ce contrat porte sur les projets d'innovation en intelligence artificielle (AI) et RPA (Robotic Process Automation). ' Capgemini a été sélectionné pour sa profonde expertise dans les services de télécommunications et sa compréhension du marché brésilien, des attributs clés qui ont permis la création d'une solution entièrement personnalisée pour répondre aux besoins de TIM ' indique le groupe. ' La technologie cognitive est la première étape vers la transformation numérique et la création des entreprises de demain. ' a déclaré Giulio Salomone, vice-président de Capgemini pour la fabrication et les télécommunications au Brésil.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +0.34%