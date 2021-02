Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : signe un contrat avec les forces armées suédoises Cercle Finance • 23/02/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Les forces armées suédoises choisissent Capgemini pour la mise en oeuvre de leur stratégie de ressources humaines. Les forces armées suédoises ont choisi Capgemini Sverige AB, qui fait partie du groupe Capgemini, pour son cadre stratégique de co-sourcing SAP accord pour les services de RH. Le nouveau contrat a une durée de trois ans, avec la possibilité de prolonger de quatre ans. Avec cet accord-cadre, Capgemini a l'entière responsabilité de la fourniture des services SAP aux forces armées suédoises. Capgemini proposera également des services de conseil pour la gestion et l'exploitation de la base militaire suédoise.

