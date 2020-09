Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini : sélectionné par l'UGAP avec onepoint Cercle Finance • 25/09/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Capgemini et onepoint annoncent avoir été sélectionnés par l'Union des Groupements d'Achat Publics (UGAP) pour délivrer des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Informatique (AMOA) auprès de leurs bénéficiaires. Ces derniers sont composés de ministères, de collectivités territoriales, d'établissements et d'opérateurs publics, d'établissement de santé, et d'organismes de statut privé assurant une mission de service public. Ils peuvent faire appel à eux via un processus de commande sécurisé, simple et rapide, leur permettant d'accéder à toutes les prestations de services numériques référencées. Ce marché d'une durée ferme de trois ans est reconductible au maximum une année.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.61%