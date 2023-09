Capgemini se renforce dans les services de conformité en criminalité financière

(AOF) - Capgemini a signé un accord en vue de l’acquisition de la division Financial Crime Compliance (FCC) d’Exiger, un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la criminalité financière. Cette acquisition va renforcer les offres de services du groupe en matière de gestion des risques, de conformité réglementaire et de lutte contre la criminalité financière. Cette opération devrait être clôturée dans les prochains mois.

La division FCC d'Exiger, fondée en 2013, offre une couverture mondiale, avec des équipes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Ces experts sont spécialisés en conseil, analyse et services administrés dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et la fraude, de la connaissance du client (KYC), de la surveillance des activités suspectes, des sanctions, et de la surveillance des transactions.

Le groupe français que le portefeuille de clients d'Exiger est fortement complémentaire du sien, et inclut de grands acteurs dans le domaine bancaire, des marchés de capitaux et des fintechs.

" Les normes réglementaires en matière de criminalité financière évoluent, et de nombreuses banques peinent à rester à jour de ces nouvelles règles et à supporter ces coûts de conformité ", a commenté Kartik Ramakrishnan, Directeur général adjoint de l'activité Services Financiers de Capgemini, membre du Comité exécutif du Groupe.

" Dans un secteur où les processus de conformité sont toujours largement manuels, l'utilisateur final pâtit au quotidien de cette expérience. Les coûts pour être en conformité avec les évolutions réglementaires continuent d'augmenter. Pourtant, seule une petite partie des flux financiers illicites sont interceptés. Le secteur des services financiers est donc en passe d'adopter des solutions technologiques basées sur les données pour accomplir cette transformation de bout en bout de leur conformité en matière de criminalité financière, a déclaré Samar Pratt, Directrice générale de la division FCC d'Exiger.

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d'affaires de 22Mds€ réalisés à 31% en Amérique du Nord, 19% en France, 12% au Royaume-Uni & Irlande et 29% dans le reste de l'Europe ;

- Trois grands métiers: applications et technologie pour 63% des revenus, opérations et ingénierie pour 29% et stratégie et transformation pour 8% ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,6 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil d'administration de 14 membres présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette ramenée à 2,6Mdts€ face à 9,7Mds€ de capitaux propres et 3,8Mdts€ de disponibilités.

=/ Enjeux /=

- Ambition 2025 d’une hausse de 7 à 9 % des revenus et d’une marge opérationnelle de 14 % ;

- Stratégie d'innovation portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange ) :

- 3 piliers stratégiques : le cloud, la data & IA et la surveillance des futures vagues de technologie,

- en interne, coordination des centres d’excellence,

- investissements dans les start-up et accompagnement programme Catalyst,

- plusieurs centaines de partenariats industriels et académiques ;

- Stratégie environnementale 2040 validée par le SBTi :

- repli de 90% vs 2019, des émissions de CO2 sur les scopes 1 à 3 (-29% en 2022),

- recours accru aux énergies renouvelables pour l'électricité (87% vs 53% en 2021),

- transition vers une économie à faible intensité carbone via des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone en 2030,

- Retombées des investissements en Italie ;

- Dynamisme en Asie, tirée par les acquisitions, et dans le cloud, l’intelligence industry et la gestion de la relation client ;

- Accélération des acquisitions ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes égales à 1,1 fois le chiffre d'affaires annuel.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 59 % du personnel étant « offshore » ;

- Lancement fin 2022 de Bleu, société commune avec Orange pour un cloud de confiance ;

-Poursuite de la remontée de la rentabilité des activités en France ;

-Après une hausse de 21% du chiffre d'affaires, objectif 2023 d'une croissance de 4 à 7% des revenus, d'une marge opérationnelle entre 13 et 13,2% et d'un autofinancement libre supérieur à 1,8Md€ ;

-Dividende 2022 de 3,25 €.

