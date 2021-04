Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : se hisse vers 155,7E puis rechute vers 153,5E Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - CapGemini se hisse vers 155,7E, effaçant une résistance annuelle puis rechute vers 153,5E, sous l'ex-plafond des 13 et 19 avril. Mais même en cas de franchissement, le titre se serait rapidement heurté à la résistance oblique (borne supérieure du canal ascendant) qui gravite vers 160E (le principal support court terme se situe vers 150,5E).

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.32%