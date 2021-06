Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : se hisse au-delà des 158E Cercle Finance • 11/06/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - CapGemini se hisse au-delà des 158E et efface la résistance (et précédent record absolu) des 155,75E du 25 mai. Après une dernière oscillation qui a ramené le titre au contact des 148E, CapGemini semble s'ouvrir le chemin d'un nouveau record vers 164E.

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +3.04%