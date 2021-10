Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CapGemini : se hisse au-delà de 180E, à confirmer information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - CapGemini se hisse au-delà de 180E (l'ex-plancher du 28 au 30/09) et semble confirmer un double-creux sur 171,7/171,8E les 6 et 11 octobre (ce qui comblait le 'gap' des 172E du 27/07): le prochain objectif se situe maintenant vers 189E, résistance majeure qui correspond à l'ex-plancher du 19/08 au 20/09. En cas d'échec sous 180E en clôture, le titre risque de reprendre sa glissade en direction des 164,3E, l'ex-plancher du 19/07

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.65%