CAPGEMINI se félicite du succès de son offre sur ALTRAN

(AOF) - Capgemini a annoncé le succès de son offre de rachat sur Altran Technologies. A l'issue du règlement-livraison, qui interviendra le 4 février 2020, Capgemini détiendra 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote, dépassant ainsi le seuil de succès de l'offre, fixé à 50,1% du capital social et des droits de vote.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l'issue de l'Assemblée Générale de mai 2020, se félicitent : " Nous sommes satisfaits que le marché ait validé ce projet. Ensemble, Capgemini et Altran vont pouvoir offrir une combinaison unique d'expertises et devenir un leader mondial de " l'Intelligent Industry ". Nous sommes confiants quant aux étapes qu'il nous reste à franchir et sommes maintenant résolument tournés vers l'avenir ".

Capgemini confirme par ailleurs qu'il respectera l'ensemble des engagements relatifs à cette opération. Il ne prendra pas le contrôle d'Altran dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur le recours formé par un actionnaire, qui doit intervenir d'ici fin mars 20203 et, pour une durée d'au moins 18 mois, il ne déposera pas une nouvelle offre et ne mettra pas en oeuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre.